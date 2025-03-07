Премьер Британии приветствовал запланированные переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер Кир Стармер приветствовал запланированные на следующую неделю переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии.

Об этом заявил представитель британского правительства, которого цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Как отметил представитель, об этом шла речь в телефонном разговоре Стармера с председателем Европейского совета Антониу Коштой, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидерами Канады, Турции, Норвегии и Исландии.

"Говоря об интенсивной дипломатии между США, Великобританией, Францией и Украиной, премьер-министр приветствовал возможность проведения мирных переговоров в Саудовской Аравии на следующей неделе", – рассказал спикер.

Лидеры также обсудили "коалицию желающих" и предстоящую встречу глав оборонных ведомств в Париже во вторник.

По их мнению, это будет еще один важный момент для планирования дальнейших действий в отношении Украины.

Также Стармер приветствовал "исторический шаг вперед", имея в виду, что ЕС поддержал меры по высвобождению сотен миллиардов евро для обеспечения обороны.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии на следующей неделе будут касаться двусторонних отношений и пути к миру в Украине, заявили в украинском МИД.

Украинский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству AFP, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит украинскую делегацию, в которую также может войти министр обороны Рустем Умеров.

Со стороны США, по данным СМИ, будут глава Госдепартамента Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.