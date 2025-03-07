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Трамп: гарантії безпеки – це найпростіше, спочатку треба "врегулювати війну"

Новини — П'ятниця, 7 березня 2025, 20:35 — Христина Бондарєва

Президент США Дональд Трамп вважає, що гарантіями безпеки для України треба зайнятись згодом, після того, як він "врегулює війну".

Про це Трамп сказав під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті в п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

У Трампа запитали про те, чи розглядає він гарантії безпеки для України.

"Перш ніж я навіть думаю про це (про гарантії безпеки), я хочу врегулювати війну, завершити її. Тому що якби мене тут не було, ніхто б не міг її врегулювати. Президент Макрон це говорив, кожен президент, всі це говорили, прем’єр-міністри і президенти. Ми дуже наполегливо працюємо. Це все, про що я думаю зараз. Що стосується питання про безпеку в подальшому – це найпростіша частина. Найскладніша частина – це домогтися врегулювання", – сказав президент США.

Трамп також заявив, що у питанні врегулювання війни йому легше "мати справу" з Росією, ніж з Україною. 

Крім того, він пояснив, чому зупинив поставки військової допомоги Україні.

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Трамп Війна з РФ
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