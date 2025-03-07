Трамп: гарантии безопасности – это самое простое, сначала надо "урегулировать войну"
Президент США Дональд Трамп считает, что гарантиями безопасности для Украины надо заняться позже, после того, как он "урегулирует войну".
Об этом Трамп сказал во время общения с прессой в Овальном кабинете в пятницу, сообщает "Европейская правда".
У Трампа спросили о том, рассматривает ли он гарантии безопасности для Украины.
"Прежде чем я даже думаю об этом (о гарантиях безопасности), я хочу урегулировать войну, завершить ее. Потому что если бы меня здесь не было, никто бы не мог ее урегулировать. Президент Макрон это говорил, каждый президент, все это говорили, премьер-министры и президенты. Мы очень упорно работаем. Это все, о чем я думаю сейчас. Что касается вопроса о безопасности в дальнейшем – это самая простая часть. Самая сложная часть – это добиться урегулирования", – сказал президент США.
Трамп также заявил, что в вопросе урегулирования войны ему легче "иметь дело" с Россией, чем с Украиной.
Кроме того, он объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине.