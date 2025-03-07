Президент США Дональд Трамп считает, что гарантиями безопасности для Украины надо заняться позже, после того, как он "урегулирует войну".

Об этом Трамп сказал во время общения с прессой в Овальном кабинете в пятницу, сообщает "Европейская правда".

У Трампа спросили о том, рассматривает ли он гарантии безопасности для Украины.

"Прежде чем я даже думаю об этом (о гарантиях безопасности), я хочу урегулировать войну, завершить ее. Потому что если бы меня здесь не было, никто бы не мог ее урегулировать. Президент Макрон это говорил, каждый президент, все это говорили, премьер-министры и президенты. Мы очень упорно работаем. Это все, о чем я думаю сейчас. Что касается вопроса о безопасности в дальнейшем – это самая простая часть. Самая сложная часть – это добиться урегулирования", – сказал президент США.

Трамп также заявил, что в вопросе урегулирования войны ему легче "иметь дело" с Россией, чем с Украиной.

Кроме того, он объяснил, почему остановил поставки военной помощи Украине.