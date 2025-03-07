США призупинили надання Україні комерційних супутникових знімків

Адміністрація Трампа призупинила доступ України до комерційних супутникових знімків, придбаних урядом США через компанію Maxar.

Про це повідомили Національне агентство геопросторової розвідки та компанія Maxar, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Україна давно використовує супутникові знімки Maxar для відстеження пересування російських військ, оцінки місцевості та допомоги у плануванні військових операцій.

Призупинення доступу до знімків, які роблять супутники компанії Maxar і які купує Національне агентство геопросторової розвідки, слідує за рішенням адміністрації Трампа призупинити обмін розвідувальною інформацією з Україною.

"Maxar має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу на надання супутникових знімків та інших геопросторових даних. Кожен клієнт самостійно приймає рішення про те, як він буде використовувати і ділитися цими даними", – сказав представник компанії Maxar.

"Ми дуже серйозно ставимося до наших контрактних зобов'язань. Ми не вносимо жодних змін у те, як ми підтримуємо інших наших клієнтів, їхні програми чи контракти", – додали в компанії.

Національне агентство геопросторової розвідки заявило, що тимчасово призупинило доступ до системи, яка надає комерційні супутникові знімки, придбані Сполученими Штатами, відповідно до директиви адміністрації президента щодо підтримки України.

У п'ятницю телеканал CNN повідомив, що США продовжують ділитись з Україною розвідувальними даними, які можуть допомогти її військам захистити себе, але "скоротили" обмін розвідданими, які ЗСУ могли б використовувати для атак на російських окупантів.

Коментуючи припинення поставок допомоги Україні, президент Дональд Трамп заявив, що "хоче зупинити смерті".