Небайдужі словаки зібрали понад 5 млн євро на боєприпаси Україні 

Словаки, невдоволені проросійською політикою свого уряду та тим, що кабінет Роберта Фіцо не підтримує Україну зброєю, зібрали понад 5 мільйонів євро на закупівлю снарядів для України.

Про це повідомили організатори кампанії зі збору коштів, пише "Європейська правда".

Словацька громадська кампанія "Боєприпаси для України" під гаслом "Якщо не уряд, то ми надішлемо" була започаткована у квітні 2024 року у відповідь на відмову уряду Фіцо надати військову допомогу Україні.

Станом на січень 2025 року кампанії вдалося зібрати 4,7 мільйона євро. Однак організатори збору були обурені візитом прем'єр-міністра Роберта Фіцо до Москви в грудні, його образливими висловлюваннями про українців та постійними спробами повернути Словаччину в орбіту Росії.

Тож у січні організатори збору вирішили дати можливість громадськості спрямувати своє розчарування діями уряду Фіцо в конкретні дії та підтримати українську армію. Асоціація "Мир Україні" оголосила про додатковий збір коштів на снаряди.

Ініціатори збору представляють результати своєї роботи на антиурядовому протесті в Братиславі Фото: Домініка Болгачова

Зараз кампанія досягла нового рубежу: було зібрано ще 600 тисяч євро, і загальна сума зібраних коштів перевищила позначку в 5 мільйонів євро.

Зібрані кошти будуть використані для закупівлі третьої партії амуніції для української армії.

Навесні 2024 року у рамках ініціативи всього за кілька днів зібрали понад 4 мільйони євро. На ці кошти було закуплено амуніцію, більша частина якої доставлена до української армії.

Сам Фіцо натомість образив словаків, які зібрали 4 млн євро на боєприпаси для України.