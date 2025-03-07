Неравнодушные словаки собрали более 5 млн евро на боеприпасы Украине

Словаки, недовольные пророссийской политикой своего правительства и тем, что кабинет Роберта Фицо не поддерживает Украину оружием, собрали более 5 миллионов евро на закупку снарядов для Украины.

Об этом сообщили организаторы кампании по сбору средств, пишет "Европейская правда".

Словацкая общественная кампания "Боеприпасы для Украины" под лозунгом "Если не правительство, то мы пришлем" была основана в апреле 2024 года в ответ на отказ правительства Фицо предоставить военную помощь Украине.

По состоянию на январь 2025 года кампании удалось собрать 4,7 миллиона евро. Однако организаторы сбора были возмущены визитом премьер-министра Роберта Фицо в Москву в декабре, его оскорбительными высказываниями об украинцах и постоянными попытками вернуть Словакию в орбиту России.

Поэтому в январе организаторы сбора решили дать возможность общественности направить свое разочарование действиями правительства Фицо в конкретные действия и поддержать украинскую армию. Ассоциация "Мир Украине" объявила о дополнительном сборе средств на снаряды.

Инициаторы сбора представляют результаты своей работы на антиправительственном протесте в Братиславе Фото: Доминика Болгачова

Сейчас кампания достигла нового рубежа: было собрано еще 600 тысяч евро, и общая сумма собранных средств превысила отметку в 5 миллионов евро.

Собранные средства будут использованы для закупки третьей партии амуниции для украинской армии.

Весной 2024 года в рамках инициативы всего за несколько дней собрали более 4 миллионов евро. На эти средства была закуплена амуниция, большая часть которой доставлена в украинскую армию.

Сам Фицо взамен оскорбил словаков, которые собрали 4 млн евро на боеприпасы для Украины.