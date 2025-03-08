Рубіо повторив Сибізі, що Трамп хоче якнайшвидше зупинити війну
Державний секретар США Марко Рубіо у телефонній розмові з главою МЗС України Андрієм Сибігою у п’ятницю повторив, що американський лідер налаштований якнайшвидше зупинити війну в Україні.
Про це провідомили у Державному департаменті США, пише "Європейська правда".
"Держсекретар підкреслив, що президент Трамп рішуче налаштований на якнайшвидше завершення війни, і наголосив, що всі сторони повинні вжити заходів для забезпечення сталого миру", – заявили у Держдепі США.
Сибіга, зі свого боку, повідомив, що вони з Рубіо обговорили майбутню зустріч делегацій України та США в Саудівській Аравії.
Переговори України і США у Саудівській Аравії наступного тижня стосуватимуться двосторонніх відносин та шляху до миру в Україні, заявили в українському МЗС.
Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що нині "триває найбільш інтенсивна робота з командою президента Трампа" за весь час щодо врегулювання російсько-української війни.