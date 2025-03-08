Рубио повторил Сибиге, что Трамп хочет как можно быстрее остановить войну

Государственный секретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД Украины Андреем Сибигой в пятницу повторил, что американский лидер настроен как можно быстрее остановить войну в Украине.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, пишет "Европейская правда".

"Госсекретарь подчеркнул, что президент Трамп решительно настроен на скорейшее завершение войны, и подчеркнул, что все стороны должны принять меры для обеспечения устойчивого мира", – заявили в Госдепе США.

Сибига, со своей стороны, сообщил, что они с Рубио обсудили предстоящую встречу делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

Переговоры Украины и США в Саудовской Аравии на следующей неделе будут касаться двусторонних отношений и пути к миру в Украине, заявили в украинском МИД.

Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что сейчас "идет наиболее интенсивная работа с командой президента Трампа" за все время по урегулированию российско-украинской войны.