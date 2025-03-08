Зеленський розповів про "дуже продуктивну" зустріч у Києві з делегацією Британії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 8 березня у Києві пройшли важливі перемовини з делегацією Сполученого Королівства.

Як пише "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Зеленський зазначив, що у суботу 8 березня у Києві відбулася "дуже продуктивна" зустріч дипломатичних команд України та Британії.

"Обговорили наші спільні кроки, які можуть наблизити мир і прискорити дипломатичну роботу. Вдячний за підтримку. Україна налаштована зробити все якнайшвидше, щоб можна було завершити цю війну достойним і тривалим миром", – зазначив він, не наводячи інших деталей.

Нагадаємо, 2 березня прем'єр Британії Кір Стармер підтвердив плани "коаліції охочих" для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України і Лондон відіграватиме в ній ключову роль.

Пізніше неофіційно повідомили, що Британія провела переговори з близько 20 країнами, які висловили готовність долучитися до цих зусиль.

Детальніше читайте у статті План Європи для України. Що пообіцяли Зеленському в Лондоні на тлі тиску США.