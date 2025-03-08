Зеленский рассказал об "очень продуктивной" встрече в Киеве с делегацией Британии

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 8 марта в Киеве прошли важные переговоры с делегацией Соединенного Королевства.

Как пишет "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

Зеленский отметил, что в субботу 8 марта в Киеве состоялась "очень продуктивная" встреча дипломатических команд Украины и Великобритании.

"Обсудили наши совместные шаги, которые могут приблизить мир и ускорить дипломатическую работу. Благодарен за поддержку. Украина настроена сделать все как можно быстрее, чтобы можно было завершить эту войну достойным и длительным миром", – отметил он, не приводя других деталей.

Напомним, 2 марта премьер Британии Кир Стармер подтвердил планы создания "коалиции желающих" для обеспечения выполнения любого мирного соглашения по Украине, в которой Лондон будет играть ключевую роль.

Позже неофициально сообщили, что Британия провела переговоры с около 20 странами, которые выразили готовность присоединиться к этим усилиям.

Подробнее читайте в статье План Европы для Украины. Что пообещали Зеленскому в Лондоне на фоне давления США.