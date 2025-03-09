В уряді Британії заявили про відсутність планів загального військового призову

Велика Британія не розглядає можливість запровадження призову для підготовки країни до потенційної війни, але в майбутньому можуть знадобитися рішення, які відповідатимуть "новій реальності", в якій ми зараз живемо.

Про це заявив міністр британського уряду Пет Макaфадден в інтерв'ю Sky News, передає "Європейська правда"

Відповідаючи на запитання, чи розглядає уряд Великої Британії можливість запровадження заходів з посилення збройних сил, Макфадден сказав, що важливо, щоб Велика Британія не діяла, керуючись "старими припущеннями", і що, можливо, в майбутньому "знадобляться рішення, які відповідатимуть новій реальності".

"Ми не розглядаємо призов до армії, але, звичайно, ми оголосили про значне збільшення витрат на оборону", – сказав він.

"Ми повинні визнати, що світ змінився. Фраза "зробити крок вперед" використовується дуже часто. Європа дійсно повинна посилити свою оборону", – додав він.

Міністр зазначив, що Дональд Трамп насправді не перший президент, який сказав це, але він сказав це голосніше і з більшою силою, ніж його попередники.

"Можливо, саме тому в майбутньому будуть потрібні інші рішення, які відповідатимуть новій реальності, і щоб ми не опинилися в ситуації, коли ситуація зміниться, і не діятимемо на основі тих самих припущень, які ми використовували в минулому", – сказав Макфадден.

Відповідаючи на запитання, чи передбачає "нова реальність" більшу армію, Макфадден сказав, що міністри чекають на завершення урядового огляду.

Але він додав: "Одне можна сказати напевно: сьогодні ви не будете витрачати гроші на ті ж речі, що і 10 років тому".

Нагадаємо, президент Латвії Едгардс Рінкевичс закликав європейські країни "абсолютно точно" запровадити обов’язковий військовий призов, визнавши, що континент "досить слабкий" у військовому плані.

Нещодавно польський прем’єр Дональд Туск заявив про роботу над моделлю військової підготовки для кожного дорослого чоловіка в Польщі на випадок війни.