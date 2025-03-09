В правительстве Британии заявили об отсутствии планов всеобщего военного призыва

Великобритания не рассматривает возможность введения призыва для подготовки страны к потенциальной войне, но в будущем могут понадобиться решения, которые будут отвечать "новой реальности", в которой мы сейчас живем.

Об этом заявил министр британского правительства Пэт Макфадден в интервью Sky News, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, рассматривает ли правительство Великобритании возможность введения мер по усилению вооруженных сил, Макфадден сказал, что важно, чтобы Великобритания не действовала, руководствуясь "старыми предположениями", и что, возможно, в будущем "понадобятся решения, которые будут отвечать новой реальности".

"Мы не рассматриваем призыв в армию, но, конечно, мы объявили о значительном увеличении расходов на оборону", – сказал он.

"Мы должны признать, что мир изменился. Фраза "сделать шаг вперед" используется очень часто. Европа действительно должна усилить свою оборону", – добавил он.

Министр отметил, что Дональд Трамп на самом деле не первый президент, который сказал это, но он сказал это громче и с большей силой, чем его предшественники.

"Возможно, именно поэтому в будущем потребуются другие решения, которые будут отвечать новой реальности, и чтобы мы не оказались в ситуации, когда ситуация изменится, и не будем действовать на основе тех же предположений, которые мы использовали в прошлом", – сказал Макфадден.

Отвечая на вопрос, предусматривает ли "новая реальность" большую армию, Макфадден сказал, что министры ждут завершения правительственного обзора.

Но он добавил: "Одно можно сказать наверняка: сегодня вы не будете тратить деньги на те же вещи, что и 10 лет назад".

Напомним, президент Латвии Эдгардс Ринкевичс призвал европейские страны "абсолютно точно" ввести обязательный военный призыв, признав, что континент "достаточно слаб" в военном плане.

Недавно польский премьер Дональд Туск заявил о работе над моделью военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше на случай войны.