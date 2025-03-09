Госдеп подтвердил визит Рубио в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями Украины

Государственный секретарь США Марко Рубио посетит Саудовскую Аравию 10-12 марта для переговоров с украинскими коллегами.

Об этом говорится в сообщении Госдепа, передает "Европейская правда".

В МИД Украины ранее отметили, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии будут касаться двусторонних отношений и пути к миру.

"Государственный секретарь США Марко Рубио посетит Джидду, Саудовская Аравия, 10-12 марта для переговоров с украинскими коллегами с целью продвижения цели президента США о прекращении российско-украинской войны", – говорится в сообщении Госдепа.

Находясь в Джидде, Рубио также встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить пути продвижения общих интересов в регионе и укрепления американо-саудовских отношений.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах с США, запланированных на вторник 11 марта в Саудовской Аравии, Украину будут представлять руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП Павел Палиса.