У Литві почали розслідування через можливу закупівлю дронів виробництва недружніх країн

Генеральна прокуратура Литви почала досудове розслідування щодо закупівлі безпілотників, які могли бути вироблені в недружніх країнах.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

Литовська міністерка оборони Довіле Шакалієне розповіла, що звернулась до Генпрокуратури з проханням "розпочати досудове розслідування щодо можливого вчинення злочинних діянь під час ініціювання та здійснення закупівлі безпілотників восени 2024 року".

Шакалієне вказала, що звернулася до правоохоронних органів після отримання документа, в якому йшлося про підозри, що поставлене постачальником обладнання, на якому було маркування "виготовлено в Литві", можливо, було виготовлене за межами Євросоюзу або країн НАТО, іншими словами, як зазначає міністерка, у країнах, "недружніх до Литви".

"Такі самі підозри виникають і щодо походження інфраструктури передавання даних, яка, згідно із застосовуваними Литвою вимогами, мала бути створена тільки в країнах НАТО та/або Євросоюзу. Знову ж таки, є обґрунтовані підозри, підкріплені даними військової розвідки, що це не так", – заявила міністерка.

Безпілотники, купівля яких стала причиною досудового розслідування, були придбані для діяльності Спілки стрільців Литви та Системи національної оборони.

"Якщо інформація, надана військовою розвідкою, підтвердиться…то я розцінюю це як вкрай негативне явище в контексті нашої оборонної промисловості, оскільки такі закупівлі в перекупників, які співпрацюють із ворожими нам державами, по суті, позбавляють литовську оборонну промисловість, литовських виробників фінансування", – підкреслила очільниця Міноборони.

Своєю чергою генеральна прокурорка Ніда Грунскене повідомила, що прокуратура, отримавши звернення міністра оборони, розпочала досудове розслідування з приводу зловживання посадовими повноваженнями з метою встановлення наявності складу злочину.

"Під час досудового розслідування було проведено обшуки… вилучено предмети, наразі проводяться інші досудові слідчі дії", – повідомила Грунскене.

Поки що нікому не висунуто жодних обвинувачень, додала вона.

Прокуратура не розголошує, у якої компанії було придбано безпілотники, що є предметом розслідування. Сума угоди також публічно не розголошується.

Нещодавно Міністерство оборони Литви запропонувало заборонити громадянам країни, які також мають російські, білоруські або китайські паспорти, вступати до головного офіцерського навчального закладу країни.

Також три опозиційні литовські депутати від консервативної партії "Союз Батьківщини – Литовські християнські демократи" запропонували позбавляти російських і білоруських громадян посвідки на проживання в Литві, якщо вони часто відвідують свої батьківщини.