В Литве начали расследование из-за возможной закупки дронов производства недружественных стран

Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование по закупке беспилотников, которые могли быть произведены в недружественных странах.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

Литовский министр обороны Довиле Шакалиене рассказала, что обратилась в Генпрокуратуру с просьбой "начать досудебное расследование относительно возможного совершения преступных деяний при инициировании и осуществлении закупки беспилотников осенью 2024 года".

Шакалиене указала, что обратилась в правоохранительные органы после получения документа, в котором говорилось о подозрениях, что поставленное поставщиком оборудование, на котором была маркировка "изготовлено в Литве", возможно, было изготовлено за пределами Евросоюза или стран НАТО, другими словами, как отмечает министр, в странах, "недружественных к Литве".

"Такие же подозрения возникают и относительно происхождения инфраструктуры передачи данных, которая, согласно применяемым Литвой требованиям, должна была быть создана только в странах НАТО и/или Евросоюза. Опять же, есть обоснованные подозрения, подкрепленные данными военной разведки, что это не так", – заявила министр.

Беспилотники, покупка которых стала причиной досудебного расследования, были приобретены для деятельности Союза стрелков Литвы и Системы национальной обороны.

"Если информация, предоставленная военной разведкой, подтвердится...то я расцениваю это как крайне негативное явление в контексте нашей оборонной промышленности, поскольку такие закупки у перекупщиков, которые сотрудничают с враждебными нам государствами, по сути, лишают литовскую оборонную промышленность, литовских производителей финансирования", – подчеркнула глава Минобороны.

В свою очередь генеральный прокурор Нида Грунскене сообщила, что прокуратура, получив обращение министра обороны, начала досудебное расследование по поводу злоупотребления должностными полномочиями с целью установления наличия состава преступления.

"Во время досудебного расследования были проведены обыски... изъяты предметы, сейчас проводятся другие досудебные следственные действия", – сообщила Грунскене.

Пока никому не предъявлено никаких обвинений, добавила она.

Прокуратура не разглашает, у какой компании были приобретены беспилотники, являющиеся предметом расследования. Сумма сделки также публично не разглашается.

Недавно Министерство обороны Литвы предложило запретить гражданам страны, которые также имеют российские, белорусские или китайские паспорта, поступать в главное офицерское учебное заведение страны.

Также три оппозиционные литовские депутаты от консервативной партии "Союз Родины – Литовские христианские демократы" предложили лишать российских и белорусских граждан вида на жительство в Литве, если они часто посещают свою родину.