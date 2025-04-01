У ЄС розповіли деталі про неформальний саміт міністрів оборони ЄС у Варшаві 2-3 квітня

Неформальний саміт міністрів оборони Європейського Союзу, який відбудеться 2-3 квітня у Варшаві, розгляне ініціативу високої представниці ЄС з закордонних справ Каї Каллас зі збільшення військової допомоги Україні, насамперед, щодо надання Україні 2 млн пострілів боєприпасів на суму 5 млрд євро, а також "Білу книгу" єврокомісара з питань безпеки Андріуса Кубілюса.

Про це кореспондентові "Європейської правди" розповів посадовець Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).

Співрозмовник "Європейської правди" наголосив, що ініціатива Каї Каллас зі збільшення військової допомоги Україні передбачає насамперед закриття першочергових потреб ЗСУ у боєприпасах: 2 млн пострілів великого калібру на 5 млрд євро до кінця 2025 року.

"Порядок денного зустрічі складається з двох сесій. Перша – про військову підтримку України з боку ЄС. Друга – про Білу книгу з питань європейської оборони (єврокомісара Андрюса Кубілюса)", – розповів посадовець EEAS.

Він уточнив, що під час першої сесії буде обговорене "посилення військової підтримки ЄС і можливі гарантії безпеки для України".

"Це включає в себе ініціативу високої представниці щодо посилення військової підтримки України, а також можливості для поглиблення співпраці між ЄС та українською оборонно-промисловою базою, співпрацю з НАТО та іншими партнерами. Час дозволить нам досить глибоко обговорити ці теми", – додав співрозмовник "Європейської правди".

"На першу сесію ми запросили українського міністра оборони Рустема Умєрова та генерального секретаря НАТО, якого через зайнятість на міністерському саміті в Брюсселі замінить заступниця генерального секретаря Радміла Шекеринська", – повідомив чиновник EEAS.

За його словами, друга сесія, присвячена "Білій книзі" і плану "Переозброїти Європу" (ReArm Europe), запланована у форматі "швидкого обміну думками між міністрами щодо пропозицій з їх фінансування" – з тим, щоб розробити конкретний план дій до саміту Європейської Ради 26-27 червня.

"Важливо допомогти Україні досягти всеосяжного, справедливого і тривалого миру, чого можна досягти лише з позиції сили. Саме тому висока представниця ЄС виступила з ініціативою щодо надання посиленої військової підтримки Україні, зокрема щодо боєприпасів", – додав співрозмовник "ЄвроПравди".

"Україна потребує від нас 2 млн боєприпасів великого калібру приблизно на суму в 5 млрд євро в 2025 році. Цей запит був зроблений безпосередньо Зеленським під час останнього саміту Європейської Ради", – розповів він.

Європосадовець нагадав, що під час неформальних самітів міністри не приймають жодних рішень. Але вони планують підготувати базу для прийняття рішення під час чергового засідання Ради ЄС з закордонних справ з питань безпеки, запланованого на 14 квітня.

"Ми хочемо отримати більше інформації про те, що країни-члени планують відправити в Україну з точки зору поставок боєприпасів. І подивитися, що саме ми можемо зробити більше колективно як ЄС. Країни-члени вже надали нам досить багато інформації, але ми хотіли б мати повну картину", – підсумував він.

Нагадаю, що висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас назвала "реалістичним планом" спочатку домовитися про 5 млрд євро на боєприпаси в рамках її ширшої ініціативи воєнної допомоги Україні на суму до 40 млрд євро.

Деталі про оборонні ініціативи ЄС – у статті Тетяни Висоцької: ЄС готується до війни: як європейські лідери узгоджували нові безпекові ініціативи