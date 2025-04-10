Трамп заявив, що зміна його тарифної політики "йшла від серця"

Президент США Дональд Трамп заявив, що його раптове рішення змінити курс щодо тарифів було "від серця" і ухвалене без консультацій із юристами.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, його цитує Politico, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що "думав про це останні кілька днів" та зазначив, що ухвалив таке рішення без консультації з юристами.

"Просто написав це. Ми не користувалися... у нас не було доступу до юристів... Ми написали це від серця. Це було написано від серця, і, гадаю, написано добре", – сказав американський президент.

Також Трамп додав, що "спостерігав за ринком облігацій".

"Я побачив учора ввечері, що людям стало трохи зле. Останні кілька днів усе виглядало досить похмуро – а потім, здається, відбувся найбільший день в історії фінансів. Це доволі значна зміна", – заявив він.

Глава Білого дому додав, що "жоден інший президент" не зробив би того, що зробив він.

9 квітня Трамп написав пост у соцмережі Truth Social, у якому повідомив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

За словами міністра торгівлі Говарда Лутніка, Трамп написав повідомлення на TruthSocial спільно із ним та з міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.

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