Трамп заявил, что изменение его тарифной политики "шло от сердца"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его внезапное решение изменить курс по тарифам было "от сердца" и принято без консультаций с юристами.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, его цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что "думал об этом последние несколько дней" и отметил, что принял такое решение без консультации с юристами.

"Просто написал это. Мы не пользовались... у нас не было доступа к юристам... Мы написали это от сердца. Это было написано от сердца, и, думаю, написано хорошо", – сказал американский президент.

Также Трамп добавил, что "наблюдал за рынком облигаций".

"Я увидел вчера вечером, что людям стало немного плохо. Последние несколько дней все выглядело довольно мрачно – а потом, кажется, состоялся самый большой день в истории финансов. Это довольно значительное изменение", – заявил он.

Глава Белого дома добавил, что "ни один другой президент" не сделал бы того, что сделал он.

9 апреля Трамп написал пост в соцсети Truth Social, в котором сообщил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

По словам министра торговли Говарда Лутника, Трамп написал сообщение на TruthSocial совместно с ним и с министром финансов Скоттом Бессентом.

Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%.

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