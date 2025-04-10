Республіканці і демократи Конгресу наполягають на збереженні чисельності військ США в Європі

Члени Комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США від республіканців і демократів у вівторок виступили з різкою двопартійною критикою повідомлень про те, що адміністрація Трампа розглядає можливість скорочення американських сил в Європі.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Конгресмен Майкл Роджерс, голова групи, заявив, що США не повинні скорочувати чисельність своїх військ в Європі, і додав, що він виступає проти будь-яких планів щодо відмови США від командування НАТО. США історично займають посаду Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR).

"Лідерство США в НАТО має важливе значення для забезпечення того, щоб збройні сили США, в тому числі наша ядерна зброя, завжди залишалися під командуванням США", – сказав Роджерс на початку слухань з генералом армії Крістофером Каволі, командувачем Європейського командування США і НАТО.

Республіканець Майкл Тернер додав, що "ідіотизм самого факту обговорення" відмови від ролі SACEUR "просто за межею мого розуміння".

Кетрін Томпсон, яка виконує обов'язки помічника міністра оборони з міжнародних справ, неодноразово заявляла законодавцям, що в Пентагоні триває перегляд загальної чисельності військ і жодних рішень не прийнято. Але коли через дві години після початку слухань її знову запитали, чи відмовляться США від роботи SACEUR, вона відповіла: "Моя остаточна відповідь – ні".

Це був перший випадок, коли офіційні представники Пентагону категорично заперечили, що США відмовляться від цієї посади, яка, за словами Каволі, дає йому сильний голос і американське лідерство в НАТО.

Останніми роками в Європі перебуває близько 100 000 американських військовослужбовців, що на 20 000 більше, ніж до вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Каволі повідомив комітету, що він рекомендував США зберегти нинішню загальну чисельність збройних сил. Він сказав, що скорочення американських військ в Європі збільшить час, який знадобиться американським військовим для реагування на будь-яку кризу там.

"Очевидно, що переміщення військ на інший бік Атлантики збільшує просторово-часовий виклик", – сказав він. Він додав, що нинішній розмір і можливості американських сил, які підтримуються внесками союзників, "стримують Росію".

На запитання республіканця Дона Бейкона, чи розглядає адміністрація Трампа плани виведення двох ротаційних бригад з Європи, Каволі відповів, що відбувається постійний перегляд чисельності військ. За його словами, дискусії, як правило, обертаються навколо питань готовності і модернізації збройних сил.

Бейкон відповів, що будь-яке скорочення було б серйозною помилкою і ознакою американської слабкості.

Адам Сміт, провідний демократ у комітеті, також закликав США продовжувати підтримувати Європу і Україну і розкритикував президента Дональда Трампа.

Раніше ЗМІ повідомили, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.

У лютому глава Пентагону Піт Гегсет сказав європейським колегам, що вони не повинні вважати, що присутність Сполучених Штатів триватиме вічно.