Республиканцы и демократы Конгресса настаивают на сохранении численности войск США в Европе

Члены Комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США от республиканцев и демократов во вторник выступили с резкой двухпартийной критикой сообщений о том, что администрация Трампа рассматривает возможность сокращения американских сил в Европе.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Конгрессмен Майкл Роджерс, председатель группы, заявил, что США не должны сокращать численность своих войск в Европе, и добавил, что он выступает против любых планов по отказу США от командования НАТО. США исторически занимают должность Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SACEUR).

"Лидерство США в НАТО имеет важное значение для обеспечения того, чтобы вооруженные силы США, в том числе наше ядерное оружие, всегда оставались под командованием США", – сказал Роджерс в начале слушаний с генералом армии Кристофером Каволи, командующим Европейского командования США и НАТО.

Республиканец Майкл Тернер добавил, что "идиотизм самого факта обсуждения" отказа от роли SACEUR "просто за гранью моего понимания".

Кэтрин Томпсон, исполняющая обязанности помощника министра обороны по международным делам, неоднократно заявляла законодателям, что в Пентагоне продолжается пересмотр общей численности войск и никаких решений не принято. Но когда через два часа после начала слушаний ее снова спросили, откажутся ли США от работы SACEUR, она ответила: "Мой окончательный ответ – нет".

Это был первый случай, когда официальные представители Пентагона категорически отрицали, что США откажутся от этой должности, которая, по словам Каволи, дает ему сильный голос и американское лидерство в НАТО.

В последние годы в Европе находится около 100 000 американских военнослужащих, что на 20 000 больше, чем до вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Каволи сообщил комитету, что он рекомендовал США сохранить нынешнюю общую численность вооруженных сил. Он сказал, что сокращение американских войск в Европе увеличит время, которое понадобится американским военным для реагирования на любой кризис там.

"Очевидно, что перемещение войск по другую сторону Атлантики увеличивает пространственно-временной вызов", – сказал он. Он добавил, что нынешний размер и возможности американских сил, которые поддерживаются взносами союзников, "сдерживают Россию".

На вопрос республиканца Дона Бейкона, рассматривает ли администрация Трампа планы вывода двух ротационных бригад из Европы, Каволи ответил, что происходит постоянный пересмотр численности войск. По его словам, дискуссии, как правило, вращаются вокруг вопросов готовности и модернизации вооруженных сил.

Бейкон ответил, что любое сокращение было бы серьезной ошибкой и признаком американской слабости.

Адам Смит, ведущий демократ в комитете, также призвал США продолжать поддерживать Европу и Украину и раскритиковал президента Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщили, что США рассматривают возможность вывода до 10 тысяч военных из Восточной Европы.

В феврале глава Пентагона Пит Гегсет сказал европейским коллегам, что они не должны считать, что присутствие Соединенных Штатов будет длиться вечно.