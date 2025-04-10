Президентка Єврокомісії привітала рішення Трампа щодо тарифів

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала рішення американського президента Дональда Трампа призупинити запровадження тарифів.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

У четвер, 10 квітня, фон дер Ляєн привітала рішення Трампа про призупинення тарифів, а також заявила, що це важливий крок на шляху до стабілізації глобальної економіки.

"Чіткі та передбачувані умови мають вирішальне значення для функціонування торгівлі та ланцюгів постачання", – запевнила президентка Єврокомісії.

Вона знову повторила, що тарифи – це податки, які шкодять лише бізнесу та споживачам, а відтак вона "послідовно виступає за угоду про нульові тарифи між Європейським Союзом і Сполученими Штатами".

"Європейський Союз залишається відданим конструктивним переговорам із США з метою досягнення безперешкодної та взаємовигідної торгівлі", – запевнила фон дер Ляєн.

Водночас, за її словами, Європа продовжує зосереджуватися на диверсифікації своїх торговельних партнерств, співпрацюючи з країнами, на які припадає 87% світової торгівлі.

"Нарешті, ми активізуємо зусилля зі зняття бар’єрів на нашому внутрішньому ринку. Ця криза чітко показала: у часи невизначеності єдиний ринок є нашим якорем стабільності та стійкості", – додала президентка Єврокомісії.

9 квітня країни-члени ЄС проголосували за пропозицію Європейської комісії запровадити торговельні контрзаходи проти Сполучених Штатів.

Того ж дня Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Також він сказав, що це рішення було "від серця" і ухвалене без консультацій із юристами.