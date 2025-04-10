Президент Еврокомиссии приветствовала решение Трампа по тарифам

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение американского президента Дональда Трампа приостановить введение тарифов.

Об этом она написала в Х, передает "Европейская правда".

В четверг, 10 апреля, фон дер Ляйен приветствовала решение Трампа о приостановлении тарифов, а также заявила, что это важный шаг на пути к стабилизации глобальной экономики.

"Четкие и предсказуемые условия имеют решающее значение для функционирования торговли и цепей поставок", – заверила президент Еврокомиссии.

Она вновь повторила, что тарифы – это налоги, которые вредят только бизнесу и потребителям, а потому она "последовательно выступает за соглашение о нулевых тарифах между Европейским Союзом и Соединенными Штатами".

"Европейский Союз остается преданным конструктивным переговорам с США с целью достижения беспрепятственной и взаимовыгодной торговли", – заверила фон дер Ляйен.

В то же время, по ее словам, Европа продолжает сосредотачиваться на диверсификации своих торговых партнерств, сотрудничая со странами, на которые приходится 87% мировой торговли.

"Наконец, мы активизируем усилия по снятию барьеров на нашем внутреннем рынке. Этот кризис четко показал: во времена неопределенности единый рынок является нашим якорем стабильности и устойчивости", – добавила президент Еврокомиссии.

9 апреля страны-члены ЕС проголосовали за предложение Европейской комиссии ввести торговые контрмеры против Соединенных Штатов.

В тот же день Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Также он сказал, что это решение было "от сердца " и принято без консультаций с юристами.