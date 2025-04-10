Ексглава МЗС Польщі критикує уряд за завчасну відмову від участі у "миротворчій" місії в Україні

Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович критикує уряд своєї країни за "короткозорість" через відмову від "миротворчої" місії в Україні.

Про це він сказав в ефірі радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".

Яцек Чапутович оцінив, що успіх миротворчої місії в Україні – в інтересах Польщі.

"Однак наші дії, які говорять про те, що ми не відправимо туди війська – бо чому там повинні гинути наші сини, – показують, що ми дивимося на короткострокову перспективу", – сказав він.

"Ми не дивимося на ширші геополітичні умови, які є важливими для нашої країни. Я думаю, що ми передчасно заявили про те, що не будемо в цьому брати участь", – зазначив ексміністр.

Як відомо, у польському уряді неодноразово заявляли, що не збираються відправляти війська для участі у потенційній миротворчій місії в Україні, а хочуть зосередитись на виконанні ролі "логістичного хабу для України, і, можливо, в майбутньому – інфраструктурного хабу, якщо миротворчість в країні буде забезпечена".

Як відомо, так звана "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

Під час зустрічі міністрів оборони держав "коаліції рішучих" у Брюсселі 10 квітня планується обговорити можливі заходи з підтримки тривалого миру та гарантії безпеки для України.