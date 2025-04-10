Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович критикует правительство своей страны за "близорукость" из-за отказа от "миротворческой" миссии в Украине.

Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM, передает "Европейская правда".

Яцек Чапутович оценил, что успех миротворческой миссии в Украине – в интересах Польши.

"Однако наши действия, которые говорят о том, что мы не отправим туда войска – ведь почему там должны гибнуть наши сыновья, – показывают, что мы смотрим на краткосрочную перспективу", – сказал он.

"Мы не смотрим на более широкие, геополитические условия, которые являются важными для нашей страны. Я думаю, что мы преждевременно заявили о том, что не будем в этом участвовать", – отметил экс-министр.

Как известно, в польском правительстве неоднократно заявляли, что не собираются отправлять войска для участия в потенциальной миротворческой миссии в Украине, а хотят сосредоточиться на выполнении роли "логистического хаба для Украины, и, возможно, в будущем – инфраструктурного хаба, если миротворчество в стране будет обеспечено".

Как известно, так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

27 марта в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что в Украину отправится франко-британская миссия, которая будет работать над усилением украинской армии. Тогда же он добавил, что работа над потенциальной отправкой так называемых "сил гарантирования" в Украину продолжается.