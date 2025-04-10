В Іспанії відмовили екслідеру каталонських сепаратистів Пучдемону в амністії

Верховний суд Іспанії відмовився підтверджувати амністію для колишнього лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона, передбачену спеціальним законом, у справі про розкрадання коштів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Diario.

Іспанська прокуратура і сам Пучдемон просили скасування ордеру на арешт останнього після того, як іспанський парламент ухвалив суперечливий закон про амністію для каталонських сепаратистів.

Цей закон дозволив Соціалістичній робітничій партії Іспанії на чолі з Педро Санчесом заручитись ситуативною підтримкою депутатів каталонської сепаратистської партії Junts.

Але Верховний суд Іспанії у своєму рішенні у четвер підтвердив позицію, згідно з якою звинувачення в розкраданні коштів не підпадають під амністію.

Ідеться, нагадаємо, про підозру Пучдемону і ще двом каталонським експосадовцям у тому, що у 2017 році вони використали бюджетні кошти для просування кампанії за незалежність Каталонії

Фігуранти справи, на думку суддів, "отримали фінансову вигоду, оскільки вони особисто просували незаконний політичний проєкт і переклали витрати на автономну адміністрацію", не відповідаючи при цьому "жодним суспільним інтересам".

Карлес Пучдемон виїхав з Іспанії ще у 2017-му й відтоді переховується за кордоном. Він також користується імунітетом, який має як депутат Європейського парламенту.

Тим не менш, попри чинний ордер на арешт, Пучдемон зміг приїхати в Каталонію в серпні 2024 року та залишити її, уникнувши затримання.