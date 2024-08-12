Повернення сепаратиста: як екслідер Каталонії створив сенсацію вдома та уникнув арешту

Ще донедавна здавалося, що владі Іспанії вдалося "переграти" каталонських сепаратистів і що питання відділення регіону надовго зняте з порядку денного.

Але несподівано все змінилося.

Після семи років самовигнання в Бельгії лідер каталонських сепаратистів Карлес Пучдемон минулого четверга порушив спокійне життя жителів Барселони, з’явившись там несподіваним чином, виголосивши коротку промову, а потім… розчинившись у повітрі просто під носом у поліції.

Правоохоронці мали б заарештувати екслідера Каталонії після його повернення до Іспанії, щоб передати його в розпорядження судової влади – але цього не сталося.

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Десятки репортерів стежили за Пучдемоном, коли він крокував до будівлі каталонського парламенту, оточений своїми соратниками та затятими прихильниками. Але за кілька хвилин після того, як група почала рухатися, він безслідно зник.

Зникнення Пучдемона спонукало регіональну поліцію Каталонії розпочати повномасштабний розшук.

Правоохоронці встановили блокпости на всіх виїздах з Барселони, вся Каталонія була заблокована: на основних автомагістралях, що ведуть до Франції, були встановлені блокпости.

Коротка поява знакового сепаратиста на іспанській землі і втеча, гідна гостросюжетного бойовика, розлютили консервативну опозицію Іспанії. І одночасно це стає чималою проблемою для коаліції, залежної від голосів каталонських партій.

"Європейська правда" спробувала розібратися, для чого Пучдемон повертався до Каталонії, як правоохоронці допустили його втечу та які наслідки ця подія матиме для Іспанії.



Сенсаційне повернення

Про можливе повернення Пучдемона до Іспанії після тривалого вигнання заговорили минулого року. Саме тоді після чергових парламентських виборів Педро Санчесу знадобилася підтримка каталонських партій Junts per Catalunya та ERC, щоб повторно очолити іспанський уряд.

Однак для цього Санчесу потрібно було піти на суттєву поступку: погодитись ухвалити закон про амністію каталонських сепаратистів, який мав би звільнити від відповідальності сотні посадовців і активістів, причетних до спроб проголошення незалежності Каталонії.

Звичайно, що така законодавча ініціатива була вкрай негативно сприйнята правою опозицію: консервативною Народною партією та ультраправою Vox, а на додачу – викликала масові протести, що тривають протягом останніх кількох місяців.

Саме Пучдемона називали головним бенефіціаром ухвалення цього закону.

Соратники колишнього каталонського лідера сподівалися, що закон допоможе йому повернутись до Іспанії.

Чекаючи, коли іспанський парламент дасть остаточне зелене світло суперечливому закону, Пучдемон взяв участь у регіональних виборах в Каталонії і навіть був обраний депутатом каталонського парламенту.

Втім, у липні Верховний суд Іспанії залишив у силі ордери на арешт Пучдемона та інших осіб, звинувачених у зловживанні державними коштами, постановивши, що закон про амністію на них не поширюється.

Здавалося, що на планах Пучдемона щодо повернення можна ставити хрест. Однак той несподівано оголосив, що хоче приїхати на затвердження нового глави Каталонії Сальвадора Ільї, який є представником Соціалістичної партії прем’єра Санчеса.

Вже після епопеї із втечею соратник Пучдемона Жорді Туруль розповів, що той хотів повернутися, щоб проголосувати за затвердження Ільї: "Він приїхав не для того, щоб його заарештували в Іспанії, а для того, щоб скористатися своїми політичними правами".

Місцеві експерти ж стверджують, що поверненням Пучдемон намагався відновити свій вплив у Каталонії, який значно зменшився через його перебування у вигнанні.

Пучдемон бачив, що його вплив падає, коли він живе за межами Іспанії. До регіональних виборів він проводив передвиборчу кампанію з Франції, і це не дуже допомогло партіям, що виступають за незалежність Каталонії.

Каталонська поліція почала ретельну підготовку до приїзду Пучдемона: був проведений покімнатний обшук парламенту Каталонії разом із підвалом – щоб переконатися, що там ніхто не ховається.

Поліція обшукала каналізацію, а також був перекритий доступ до входу, що з'єднує парламент з місцевим зоопарком, який оточує будівлю з трьох боків.

Однак Пучдемону все одно вдалося захопити каталонських правоохоронців зненацька, ефектно (хоч і ненадовго) з’явившись перед своїми прихильниками у четвер. На завершення своєї короткої промови він сказав:

"Ми прийшли нагадати їм, що ми все ще тут. Я не знаю, коли ми знову побачимося, але що б не сталося, коли ми знову побачимося, ми зможемо разом дуже голосно кричати: "Хай живе вільна Каталонія!"

Але найцікавіше – Пучдемону вдалося не лише непоміченим прибути до Барселони та виступити перед прихильниками, але й сенсаційним чином уникнути арешту.

Втеча з "Клітки"

Оголосивши свою промову, Пучдемон попрямував до головних воріт парку, який оточує будівлю парламенту і який ретельно охоронявся.

За словами поліцейських, колишнього каталонського лідера прикривали різні чиновники з його партії, а сам він був оточений великим натовпом. Скориставшись скупченням людей, він втік з місця події на автомобілі.

Поліція заявила, що намагалася зупинити його, почала переслідування, але лише втратила машину з Пучдемоном з поля зору.

Після оголосили про початок операції "Клітка" і посилення заходів безпеки по всій Каталонії, включаючи блокпости і перевірку транспортних засобів.

Втім, знайти Пучдемона не вдалося. Ба більше, до місцевої каталонської поліції Mossos d'Esquadra почали з’являтися питання:

чому кілька сотень правоохоронців не арештували екслідера Каталонії одразу, коли він був у всіх на виду.

Зокрема, пояснень від Mossos d'Esquadra вимагав суддя Верховного суду Пабло Льярена, який намагається заарештувати Пучдемона відтоді, як він втік з країни майже сім років тому.

Правоохоронцям довелось виправдовуватися за свої дії, мовляв, заарештувати Пучдемона на місці його виступу було б неможливо через величезну кількість людей, які його оточували. Правоохоронці ніби намагалися дістатись Пучдемона, але їм завадив натовп.

Поліція запевняє, що їхня стратегія на мітингу була "пропорційною" і спрямованою на те, щоб "не створювати громадського безладу".

Втім, це не зупинило потік теорій змови про те, що поліція Каталонії сама сприяла втечі Пучдемона. Адже вона є окремим від національної поліції Іспанії органом.

Варто зазначити, що це вже не вперше Пучдемону вдається втекти від арешту. У 2017 році на тлі невдалої спроби проголосити незалежність Каталонії Пучдемон залишив Іспанію всього за кілька днів до початку судового процесу над ним.

Незабаром після останньої втечі з’явилися дані про затримання трьох каталонських поліцейських, яких підозрюють у допомозі Пучдемону.

"Офіцери, які допомогли Пучдемону втекти, не заслуговують носити форму", – заявив Едуард Саллент, начальник Mossos d'Esquadra.

А Національна профспілка поліцейських заявила, що дії регіональної поліції в четвер були "скандалом і ганьбою".

Офіційно Mossos d'Esquadra заперечила факт будь-якої змови з Пучдемоном, проте, як повідомило видання El Mundo, каталонська поліція вважає, що в їхніх лавах "існує неконтрольована група", яка вже давно працює на каталонських сепаратистів.

А вже пізно увечері 9 серпня Пучдемон написав у соцмережах, що повернувся до свого маєтку в Бельгії. Він розкритикував дії поліції, заявивши, що за операцію з його упіймання поліцейському командуванню має бути "соромно".

"Я ніколи не мав наміру здаватися судовій владі, яка не компетентна ні переслідувати нас… ні здійснювати правосуддя, але мотивована політичними цілями", – так у відеозверненні Пучдемон пояснив свої дії.

Попри це, поліція Іспанії не виключає того, що лідер каталонських сепаратистів досі в Іспанії, а відеозвернення має на меті ввести правоохоронців в оману.

Тим паче десяток журналістів, які прибули під будинок екслідера Каталонії у Ватерлоо, не побачили там жодних слідів його присутності.

Бомба під прем’єра та під Іспанію

Ситуація довкола повернення Пучдемона збурила консервативну опозицію і дала новий привід критикувати уряд на чолі з Педро Санчесом.

Зокрема, голову уряду звинувачують у тому, що він "принизив" Іспанію в епізоді, який підкреслив недоліки в системі безпеки.

Альберто Нуньєс Фейхоо, лідер опозиційної Народної партії, закликав у четвер до відставки міністрів внутрішніх справ і оборони через неспроможність заарештувати Пучдемона.

"Зіткнувшись з таким фарсом, уряд не може піти у відпустку, сміючись в обличчя іспанському народу", – написав він.

Лідер Vox Сантьяго Абаскаль пішов ще далі, назвавши голову МВС та директорку іспанської розвідки "співучасниками втечі Пучдемона".

Тож, ймовірно, найближчим часом на уряд Санчеса чекають непрості часи.

Опозиція посилить тиск на них, пов’язуючи втечу Пучдемона з черговою поступкою сепаратистським партіям, які дозволяють Санчесу лишатися при владі.

Також в Іспанії переконані, що уряд у Мадриді не зацікавлений у більш жорсткій відповіді Пучдемону і буде зважувати політичну напруженість у своєму підході. Хоча питання про його амністію лишатиметься у юрисдикції судів.

Примітно, що сам Санчес на інцидент ніяк не відреагував. Єдиною заявою з боку офіційного Мадрида стали слова міністра юстиції Фелікса Боланьйоса, який описав візит Пучдемона як "інцидент, який нічого не дав каталонському суспільству".

"Цей візит покликаний змусити нас забути той важливий факт, що вчора ми залишили позаду втрачене десятиліття в Каталонії, десятиліття безплідної конфронтації, десятиліття, в якому ніхто не вийшов переможцем, колективного провалу", – сказав він.

Натомість прихильники Пучдемона висловили гордість за свого лідера.

"Я надзвичайно щаслива, що він приїхав, що він зміг поговорити і що він зміг сказати те, що хотів сказати. Це був неймовірний день для руху за незалежність", – сказала Анна Наварро, регіональна депутатка від партії Junts.

Проте відкритим залишається питання, як цей візит вплинув на шанси Каталонії отримати незалежність?

На думку багатьох оглядачів, попри те, що під час свого виступу Пучдемон пообіцяв продовжити справу за незалежність Каталонії, його блискавичний візит варто сприймати скоріш як лебедину пісню.

Останні опитування показали, що серед каталонців підтримка незалежності регіону впала до історичного мінімуму.

Це повною мірою продемонстрували результати регіональних виборів, на яких партії, що виступають за незалежність, втратили правлячу більшість. Як наслідок, главою Каталонії вперше за 10 років став не представник сепаратистських сил.

Значною мірою це пов'язано з тим, що при владі в Іспанії залишаються соціалісти.

У ситуації, коли центральний іспанський уряд шукає підтримки "каталонців", нинішня регіональна більшість зараз прагне отримати максимальні поступки від Мадрида, а не боротися за незалежність.

Втім, скандал навколо Пучдемона може стати тим самим "чорним лебедем" для прем'єра Санчеса.

Тим більше, по його рейтингу і так вдарили "корупційні" справи дружини та домовленості з каталонськими сепаратистами.

І якщо уряд не зможе дати відповіді на всі питання та не покарає винних, обурення суспільства може дати старт повномасштабній політичній кризі, яка дасть шанс взяти реванш і іспанським правим, і каталонським сепаратистам.

Авторка: Ірина Кутєлєва,

журналістка "Європейської правди"