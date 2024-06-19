В Іспанії прокуратура просить скасувати ордер на арешт Пучдемона через закон про амністію

В Іспанії у середу, 19 червня, прокуратура звернулася до Верховного суду з проханням скасувати ордер на арешт колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона після набуття чинності закону про амністію для каталонських сепаратистів, які виступали за незалежність регіону.

Про це повідомило агентство EFE, пише "Європейська правда".

Крім Пучдемона прокуратура також просить застосувати закон про амністію, зокрема, до колишнього віцепрезидента Каталонії Оріоля Жункераса, двох колишніх радників Пучдемона – Тоні Коміна і Луїса Пуч – і колишньої членкині парламенту Каталонії Марти Ровіри.

Пучдемон також звернувся до Верховного суду з проханням скасувати ордер на його арешт як "єдине рішення" відповідно до закону про амністію, а також "оголосити амністію" за всіма фактами, які йому приписують.

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Крім того, захист Пучдемона звернувся до слідчого судді у його справі з проханням застосувати до екслідера Каталонії амністію навіть щодо злочину розтрати коштів.

Прокурори Верховного суду, які ведуть справу Пучдемона, раніше заявляли, що розтрата коштів не підпадає під дію нового закону.

Адвокат Пучдемона у новому зверненні до судді стверджує, що факти, представлені у провадженні як розкрадання, "однозначно" підпадають під об'єктивну сферу дії закону про амністію, і вказує на те, що у фактах, за якими його підзахисний переслідується, "немає жодного винятку, пов'язаного з метою збагачення", який би виводив його з-під застосування закону.

Наприкінці травня нижня палата парламенту Іспанії остаточно прийняла суперечливий законопроєкт про амністію для каталонських сепаратистів.

Тепер суди мають до двох місяців, щоб застосувати закон, який амністує сотні посадовців і активістів, причетних до спроб проголошення незалежності Каталонії з 2011 року.

Законопроєкт викликав масові протести протягом останніх кількох місяців, обуривши деяких суддів і консервативну опозицію, яка планує оскаржити його в судах.

Прем'єр-міністр Педро Санчес висунув пропозицію про амністію минулого року в обмін на підтримку в парламенті двох каталонських сепаратистських партій.

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