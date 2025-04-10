В Испании отказали экс-лидеру каталонских сепаратистов Пучдемону в амнистии

Верховный суд Испании отказался подтверждать амнистию для бывшего лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона, предусмотренную специальным законом, по делу о хищении средств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Diario.

Испанская прокуратура и сам Пучдемон просили отмены ордера на арест последнего после того, как испанский парламент принял противоречивый закон об амнистии для каталонских сепаратистов.

Этот закон позволил Социалистической рабочей партии Испании во главе с Педро Санчесом заручиться ситуативной поддержкой депутатов каталонской сепаратистской партии Junts.

Но Верховный суд Испании в своем решении в четверг подтвердил позицию, согласно которой обвинения в хищении средств не подпадают под амнистию.

Речь идет, напомним, о подозрении Пучдемону и еще двум каталонским экс-чиновникам в том, что в 2017 году они использовали бюджетные средства для продвижения кампании за независимость Каталонии

Фигуранты дела, по мнению судей, "получили финансовую выгоду, поскольку они лично продвигали незаконный политический проект и переложили расходы на автономную администрацию", не отвечая при этом "никаким общественным интересам".

Карлес Пучдемон выехал из Испании еще в 2017-м и с тех пор скрывается за границей. Он также пользуется иммунитетом, который имеет как депутат Европейского парламента.

Тем не менее, несмотря на действующий ордер на арест, Пучдемон смог приехать в Каталонию в августе 2024 года и покинуть ее, избежав задержания.