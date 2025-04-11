Украина получит $580 млн военной поддержки от Британии и Норвегии

Украина получит новую военную поддержку на сумму 450 миллионов фунтов стерлингов (580 миллионов долларов) через Международный фонд для Украины, возглавляемый Британией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Великобритания предоставит 350 миллионов фунтов стерлингов из своего 4,5-миллиардного пакета военной поддержки Украины в этом году, а Норвегия предоставит остальное финансирование, сообщило Министерство обороны Великобритании.

Новый пакет военной поддержки будет предоставлен британскими и украинскими поставщиками.

О финансировании будет объявлено на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, на котором министр обороны Великобритании Джон Гили будет председательствовать вместе со своим немецким коллегой Борисом Писториусом. В группу входят представители НАТО и других стран, которые поддерживают Украину.

Финансирование обеспечит ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования, а также радиолокационных систем, противотанковых мин и сотен тысяч беспилотников.

"Работа Контактной группы по вопросам обороны Украины является жизненно важной для того, чтобы поставить Украину в как можно более сильную позицию и оказать давление на Путина", – скажет Гили на заседании.

"Мы не можем ставить под угрозу мир, забывая о войне, именно поэтому сегодняшний большой пакет усилит поддержку Украины на фронте", – процитировали его выступление в Минобороны.

В четверг Гили председательствовал на встрече министров обороны так называемой "коалиции решительных" – миротворческой инициативы во главе с Великобританией и Францией.

"Коалиция решительных" имеет четыре основных цели, которые будут стоять перед будущими силами обеспечения безопасности Украины: безопасное небо, безопасное море, мир на земле и сильная украинская армия.

Как сообщалось, "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией работает над планом отправки миссии в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

4 апреля начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины. Целью визита было обсуждение потребностей и задач украинской армии с целью оказания долгосрочной поддержки.