ЗМІ: війна в Україні показала лише часткову придатність німецької зброї до бойових дій

Заступник військового аташе посольства Німеччини в Києві розповів, що солдати на передовій в Україні відчувають кричущі труднощі з поставленими Німеччиною системами озброєння.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Spiegel, що ознайомилось зі стенограмою лекції заступника військового аташе, яку він прочитав у січні близько 200 молодшим офіцерам Бундесверу в місті Делітч.

Війна в Україні дає німецьким виробникам озброєнь і Бундесверу важливу інформацію про те, наскільки ефективною і стійкою є їхня технологія в умовах справжньої війни. Посилаючись на внутрішній документ Бундесверу, Süddeutsche Zeitung і WDR повідомляють, що досвід українських солдатів, які отримують зброю від Німеччини, є неоднозначним.

Заступник військового аташе німецького посольства у Києві чітко описав проблеми, з якими стикаються українці з німецькою зброєю в бою.

За його словами, хоча Panzerhaubitze 2000 є "видатною системою озброєння", вона демонструє "таку високу технічну вразливість, що її придатність до бойових дій викликає серйозні сумніви".

Основний бойовий танк Leopard 1A5, хоча і довів свою "надійність" на фронті, "часто використовується лише як імпровізована артилерія через свою слабку броню". А новіший Leopard 2A6 настільки дорогий в обслуговуванні, що його ремонт на передовій часто неможливий.

Оцінка сучасної системи протиповітряної оборони також була неоднозначною. Хоча система IRIS-T була дуже ефективною, ціна на боєприпаси була занадто високою і "вони не доступні в достатній кількості".

Система Patriot була, по суті, "відмінною системою озброєння", але "непридатною для бойового застосування", оскільки транспортні засоби-носії, вироблені компанією MAN, були надто старі, а запасні частини до них більше не постачалися.

Однак одна з найстаріших систем озброєння, зенітний комплекс Gepard, схоже, отримує багато похвал. Згідно з текстом лекції, Gepard є "найпопулярнішою, найефективнішою і найнадійнішою системою озброєння в Україні". Бундесвер зняв з озброєння цю зенітну установку ще до початку повномасштабної війни в Україні, для поставок були відновлені законсервовані системи, а інші були закуплені за кордоном.

Українці також, очевидно, мають проблеми з п'ятьма системами залпового вогню Mars, поставленими Німеччиною. Під час презентації військовий аташе повідомив, що ці системи "змінюють правила гри на полі бою" завдяки великій дальності стрільби. Однак німецькі системи лише "частково" придатні для використання в Україні, оскільки вони не можуть стріляти касетними боєприпасами, які постачають США.

Німеччина постачала Україні виключно звичайні боєприпаси для систем, оскільки Федеративна Республіка приєдналася до договору 2010 року про заборону таких снарядів.

Натомість США та деякі інші країни постачали Україні касетні боєприпаси. Подібні проблеми з боєприпасами інших країн спочатку виникли з німецькими самохідними гаубицями, але, як стверджується, були вирішені після перепрограмування.

У колах Бундесверу заявили, що промова аташе, безумовно, відображає реальний стан справ на полі бою.

Крім того, хоча українські солдати в Німеччині проходили швидке навчання на різній техніці, їм часто не вистачало часу на технічну підготовку з обслуговування та догляду за нею. На лінії фронту в Україні також бракує інфраструктури для забезпечення ланцюгів постачання ремонтних матеріалів. Хоча промисловість створила так звані ремонтні центри, вони часто розташовані далеко від зони бойових дій.

17 березня Німеччина оновила список військової допомоги Україні, у нього, зокрема, увійшли зенітні додаткові установки Gepard та дрони.

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