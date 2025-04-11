СМИ: война в Украине показала лишь частичную пригодность немецкого оружия к боевым действиям

Заместитель военного атташе посольства Германии в Киеве рассказал, что солдаты на передовой в Украине испытывают вопиющие трудности с поставленными Германией системами вооружения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Spiegel, ознакомившееся со стенограммой лекции заместителя военного атташе, которую он прочитал в январе около 200 младшим офицерам Бундесвера в городе Делитч.

Война в Украине дает немецким производителям вооружений и Бундесверу важную информацию о том, насколько эффективной и устойчивой является их технология в условиях настоящей войны. Ссылаясь на внутренний документ Бундесвера, Süddeutsche Zeitung и WDR сообщают, что опыт украинских солдат, получающих оружие от Германии, неоднозначен.

Заместитель военного атташе немецкого посольства в Киеве четко описал проблемы, с которыми сталкиваются украинцы с немецким оружием в бою.

По его словам, хотя Panzerhaubitze 2000 является "выдающейся системой вооружения", она демонстрирует "такую высокую техническую уязвимость, что ее пригодность к боевым действиям вызывает серьезные сомнения".

Основной боевой танк Leopard 1A5, хотя и доказал свою "надежность" на фронте, "часто используется лишь как импровизированная артиллерия из-за своей слабой брони". А более новый Leopard 2A6 настолько дорог в обслуживании, что его ремонт на передовой часто невозможен.

Оценка современной системы противовоздушной обороны также была неоднозначной. Хотя система IRIS-T была очень эффективной, цена на боеприпасы была слишком высокой и "они не доступны в достаточном количестве".

Система Patriot была, по сути, "отличной системой вооружения", но "непригодной для боевого применения", поскольку транспортные средства-носители, произведенные компанией MAN, были слишком старыми, а запасные части к ним больше не поставлялись.

Однако одна из старейших систем вооружения, зенитный комплекс Gepard, похоже, получает много похвал. Согласно документу, Gepard является "самой популярной, эффективной и надежной системой вооружения в Украине". Бундесвер уже снял с вооружения зенитную установку еще до начала войны в Украине, для поставок были реанимированы законсервированные системы, а другие были закуплены за рубежом.

Украинцы также, очевидно, имеют проблемы с пятью системами залпового огня Mars, поставленными Германией. Во время презентации военный атташе сообщил, что эти системы "меняют правила игры на поле боя" благодаря большой дальности стрельбы. Однако немецкие системы лишь "частично" пригодны для использования в Украине, поскольку они не могут стрелять кассетными боеприпасами, которые поставляют США.

Германия поставляла Украине исключительно обычные боеприпасы для систем, поскольку Федеративная Республика присоединилась к договору 2010 года о запрете таких снарядов. Зато США и некоторые другие страны поставляли Украине кассетные боеприпасы. Подобные проблемы с боеприпасами других стран сначала возникли с немецкими самоходными гаубицами, но, как утверждается, были решены после перепрограммирования.

В кругах Бундесвера заявили, что речь атташе, безусловно, отражает реальное положение дел на поле боя.

Кроме того, хотя украинские солдаты в Германии проходили быстрое обучение на различной технике, часто не хватало времени на техническую подготовку по обслуживанию и уходу за ней. На линии фронта в Украине также не хватает инфраструктуры для обеспечения цепей поставок ремонтных материалов. Хотя промышленность создала так называемые ремонтные центры, они часто расположены далеко от зоны боевых действий.

17 марта Германия обновила список военной помощи Украине, в него, в частности, вошли зенитные дополнительные установки Gepard и дроны.

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