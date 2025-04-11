Пісторіус хоче запустити оновлену військову службу у Німеччині цього року

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче запустити оновлену військову службу вже цього року, якщо він залишиться на своїй посаді в новому уряді.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, передає "Європейська правда".

"Відповідний закон в основному підготовлений, він може вступити в силу вже цього року", – сказав Пісторіус.

Його міністерство може "швидко представити проєкт", зазначив він. Пісторіус хоче базувати військову службу на моделі, яка використовується у Швеції.

За пропозицією, чоловіки віком від 18 років повинні будуть заповнити анкету щодо бажання проходити військову службу.

"Це забезпечується процесом військової реєстрації. Потім Бундесвер звертатиметься до відповідних осіб із запитанням, чи хочуть вони проходити строкову військову службу", – сказав Пісторіус.

Партнери по коаліції ХДС, ХСС і СДПН погодилися, що військова служба спочатку має бути добровільною.

У Німеччині у березні вийшла доповідь парламентського спецуповноваженого стосовно стану збройних сил країни, у ній відзначені як основні проблеми нестача людей і занедбаність матеріально-технічної бази.

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