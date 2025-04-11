Писториус хочет запустить обновленную военную службу в Германии в этом году

Министр обороны Германии Борис Писториус хочет запустить обновленную военную службу уже в этом году, если он останется на своем посту в новом правительстве.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, передает "Европейская правда".

"Соответствующий закон в основном подготовлен, он может вступить в силу уже в этом году", – сказал Писториус.

Его министерство может "быстро представить проект". Писториус хочет базировать военную службу на модели, которая используется в Швеции.

По предложению, мужчины в возрасте от 18 лет должны будут заполнить анкету о желании проходить военную службу.

"Это обеспечивается процессом военной регистрации. Затем Бундесвер будет обращаться к соответствующим лицам с вопросом, хотят ли они проходить срочную военную службу", – сказал Писториус.

Партнеры по коалиции ХДС, ХСС и СДПГ согласились, что военная служба сначала должна быть добровольной.

В Германии в марте вышел доклад парламентского спецуполномоченного о состоянии вооруженных сил страны, в нем отмечены как основные проблемы нехватка людей и запущенность материально-технической базы.

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