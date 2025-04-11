Вільнюський університет вибачився за суперечливий плакат про росієзнавство

Вільнюський університет вибачився і зняв рекламні матеріали своєї магістерської програми з росієзнавства після негативної реакції з боку студентів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Студентка філологічного факультету університету зв'язалася з LRT електронною поштою, висловивши шок від плаката, що рекламував програму з російських студій. Реклама містила фразу "Будувати мости між Сходом і Заходом".

"Як студентка університету, я відчуваю глибокий сором за дії університету, і я не можу уявити, що повинні відчувати українські студенти в університеті, бачачи таку рекламу", – написала вона.

Декан філологічного факультету Міндаугас Квієткаускас розповів радіо LRT, що текст плаката був погано перекладений англійською мовою, що призвело до потенційної двозначності. Після того, як проблема була виявлена, університет зняв рекламу.

"Насправді добре, що студентка помітила двозначність повідомлення. Це свідчить про те, що молоді люди мислять критично – саме таких фахівців ми прагнемо виховати. Вони не піддадуться пропаганді, і це дуже позитивний знак. Плакат був негайно знятий, як тільки ми зрозуміли, що з ним не так", – сказав Квієткаускас.

Павел Лаврінець, завідувач кафедри славістики і викладач, зображений на плакаті, також висловив жаль.

"Як завідувач кафедри, я відчуваю певну відповідальність за те, що ми вивішуємо. Ідея "будувати мости" була погано сформульована – ми повинні були подумати про те, як вона може бути сприйнята ззовні", – сказав він.

Наразі на магістерській програмі "Російські студії" навчається четверо студентів. За словами Лаврінця, програма спрямована на сприяння глибшому розумінню і критичному аналізу сучасної Росії.

Вільнюський університет публічно засудив війну Росії проти України і припинив будь-яку академічну співпрацю з російськими установами.

Торік МЗС Естонії звільнило співробітницю свого посольства в Туреччині через її наукову роботу про націоналізм в Україні, переповнену кремлівськими наративами.

Також торік суд визнав винним у діяльності проти Естонії колишнього професора Тартуського університету В'ячеслава Морозова, якого звинувачували у шпигунстві на Росію.