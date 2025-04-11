Вильнюсский университет извинился за противоречивый плакат о россиеведении

Вильнюсский университет извинился и снял рекламные материалы своей магистерской программы по россиеведению после негативной реакции со стороны студентов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Студентка филологического факультета университета связалась с LRT по электронной почте, выразив шок от плаката, рекламировавшего программу российских исследований. Реклама содержала фразу "Строить мосты между Востоком и Западом".

"Как студентка университета, я испытываю глубокий стыд за действия университета, и я не могу представить, что должны чувствовать украинские студенты в университете, видя такую рекламу", – написала она.

Декан филологического факультета Миндаугас Квиеткаускас рассказал радио LRT, что текст плаката был плохо переведен на английский язык, что привело к потенциальной двусмысленности. После того как проблема была обнаружена, университет снял рекламу.

"На самом деле хорошо, что студентка заметила двусмысленность сообщения. Это свидетельствует о том, что молодые люди мыслят критически – именно таких специалистов мы стремимся воспитать. Они не поддадутся пропаганде, и это очень позитивный знак. Плакат был немедленно снят, как только мы поняли, что с ним не так", – сказал Квиеткаускас.

Павел Лавринец, заведующий кафедрой славистики и преподаватель, изображенный на плакате, также выразил сожаление.

"Как заведующий кафедрой, я чувствую определенную ответственность за то, что мы вывешиваем. Идея "строить мосты" была плохо сформулирована – мы должны были подумать о том, как она может быть воспринята извне", – сказал он.

Сейчас на этой магистерской программе учится четверо студентов. По словам Лавринца, программа направлена на содействие более глубокому пониманию и критическому анализу современной России.

Вильнюсский университет публично осудил войну России против Украины и прекратил любое академическое сотрудничество с российскими учреждениями.

В прошлом году МИД Эстонии уволил сотрудницу своего посольства в Турции из-за ее научной работы о национализме в Украине, переполненной кремлевскими нарративами.

Также в прошлом году суд признал виновным в деятельности против Эстонии бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова, которого обвиняли в шпионаже на Россию.