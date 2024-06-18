В Естонії до понад 6 років ув’язнення засудили колишнього професора-шпигуна Росії

Харьюський повітовий суд у вівторок, 18 червня, визнав винним у діяльності проти Естонії колишнього професора Тартуського університету В'ячеслава Морозова, якого звинувачували у шпигунстві на Росію.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Морозова визнали винним у діях проти Естонської Республіки за дорученням іноземної розвідки.

Згідно з обвинувальним висновком, Морозов збирав інформацію про внутрішню політику, політику оборони і безпеки Естонії, а також про пов'язаних із цими сферами людей та інфраструктуру.

Реклама:

Зокрема, він нібито надавав іноземній розвідці інформацію про політичну ситуацію в Естонії та її відносини з ЄС.

Гендиректор поліції безпеки Естонії Марго Паллосон раніше повідомляв, що Морозов ділився інформацією з російськими спецслужбами.

За словами Паллосона, зустрічі з російськими спецслужбами відбувалися в Росії, куди Морозов їздив "з певною регулярністю".

За даними Естонської наукової інформаційної системи ETIS, Морозов до 2010 року працював у Санкт-Петербурзькому державному університеті, а після цього був пов'язаний із Тартуським університетом.

У 2016-2023 роках він обіймав у Тарту посаду професора досліджень Європейського Союзу і Росії, а з 1 вересня 2023 року по 11 січня 2024 року – професора міжнародної політичної теорії.

Суд засудив його до 6 років і 3 місяців позбавлення волі. Термін ув'язнення починається з 3 січня 2024 року – дати, коли Морозова затримали за підозрою у скоєнні злочину.

Нагадаємо, у травні в Естонії оголосили вирок прокремлівському політику за шпигунство.