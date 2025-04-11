Міністр оборони Естонії занепокоєний, що РФ може прагнути до угоди зі США до 9 травня

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив занепокоєння, що Росія може поспішити укласти угоду з США до 9 травня, тому, за його словами, Захід має прискорити підтримку України.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Guardian, він сказав перед початком засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі.

"Я тільки два дні тому повернувся з Києва, тому дуже добре знаю, яка ситуація", – сказав він, додавши, що є можливості швидко збільшити військову допомогу, якщо країни діятимуть рішуче.

Певкур також натякнув, що Росія може спробувати укласти більш комплексну угоду зі США напередодні 9 травня.

"Саме тому ми повинні прискорити поставки настільки швидко, наскільки це можливо", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чому він орієнтується саме на цю дату, міністр пояснив: "Я читаю знаки. Путін завжди був [уважним до важливих] дат. Візьміть 24 лютого [початок повномасштабного вторгнення в Україну]. 23 лютого – день російської армії. Для Кремля завжди дуже важливі дати".

"Чи станеться це, я не знаю, це залежить від українців і, звичайно, США, які на цей момент перебувають за столом переговорів", – додав Певкур.

Нагадаємо, засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбувається в Брюсселі 11 квітня під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Попереднє засідання – перше після зміни адміністрації США – також відбулося у Брюсселі 12 лютого і було очолене Великою Британією.

На тому "Рамштайні" міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО можливим підсумком мирного врегулювання війни.

Попередні зустрічі "Рамштайну" за адміністрації Джо Байдена проходили під головуванням США.