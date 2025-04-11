Министр обороны Эстонии обеспокоен, что РФ может стремиться к соглашению с США до 9 мая

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил обеспокоенность, что Россия может поспешить заключить соглашение с США до 9 мая, поэтому, по его словам, Запад должен ускорить поддержку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Guardian, он сказал перед началом заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

"Я только два дня назад вернулся из Киева, поэтому очень хорошо знаю ситуацию", – сказал он, добавив, что есть возможности быстро увеличить военную помощь, если страны будут действовать решительно.

Певкур также намекнул, что Россия может попытаться заключить более комплексное соглашение с США накануне 9 мая.

"Именно поэтому мы должны ускорить поставки настолько быстро, насколько это возможно", – сказал он.

Отвечая на вопрос, почему он ориентируется именно на эту дату, министр пояснил: "Я читаю знаки. Путин всегда был [внимательным к важным] датам. Возьмите 24 февраля [начало полномасштабного вторжения в Украину]. 23 февраля – день российской армии. Для Кремля всегда очень важные даты".

"Произойдет ли это, я не знаю, это зависит от украинцев и, конечно, США, которые на данный момент находятся за столом переговоров", – добавил Певкур.

Напомним, заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" проходит в Брюсселе 11 апреля под председательством Великобритании и Германии.

Предыдущее заседание – первое после смены администрации США – также состоялось в Брюсселе 12 февраля и возглавлялось Великобританией.

На том "Рамштайне" министр обороны США Пит Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО возможным итогом мирного урегулирования войны.

Предыдущие встречи "Рамштайн" при администрации Джо Байдена проходили под председательством США.