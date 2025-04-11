NYT: делегація України прибула до США говорити про угоду про надра

Українська делегація у пʼятницю, 11 квітня, прибула до Вашингтона для нового раунду переговорів щодо угоди про рідкісноземельні метали зі Сполученими Штатами.

Про це The New York Times дізнався від джерел з українського боку, повідомляє "Європейська правда".

Переговори між Україною і США щодо угоди про надра, які, як очікується, розпочнуться у п'ятницю і триватимуть два дні, будуть здебільшого технічними і не передбачають залучення високопосадовців, зазначають джерела NYT.

Українську делегацію очолює заступник міністра економіки Тарас Качка, до неї також входять представники Міністерств економіки та юстиції, ідеться в матеріалі.

З американського боку деталей про переговорну групу немає.

Вихідними віцепрем’єрка та міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Україна готує команду для переговорів щодо "угоди про надра" і поїздка до Вашингтона планується цього тижня.

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.