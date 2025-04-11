NYT: делегация Украины прибыла в США говорить о соглашении о недрах

Украинская делегация в пятницу, 11 апреля, прибыла в Вашингтон для нового раунда переговоров по соглашению о редкоземельных металлах с Соединенными Штатами.

Об этом The New York Times узнал от источников с украинской стороны, сообщает "Европейская правда".

Переговоры между Украиной и США по соглашению о недрах, которые, как ожидается, начнутся в пятницу и продлятся два дня, будут в основном техническими и не предусматривают привлечения чиновников, отмечают источники NYT.

Украинскую делегацию возглавляет замминистра экономики Тарас Качка, в нее также входят представители Министерств экономики и юстиции, говорится в материале.

С американской стороны деталей о переговорной группе нет.

На выходных вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Украина готовит команду для переговоров по "соглашению о недрах" и поездка в Вашингтон планируется на этой неделе.

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.