Келлог вважає, що відносини між Києвом і Вашингтоном "повернулися на правильний шлях"

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог позитивно оцінив відновлення переговорів між Вашингтоном і Києвом щодо угоди про копалини.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Times.

За словами Келлога, відносини між Вашингтоном і Києвом "повернулися на правильний шлях", про що свідчить відновлення переговорів щодо запропонованої угоди про видобуток корисних копалин.

У п'ятницю до Вашингтона прибула технічна група українських посадовців для обговорення угоди, яка має на меті надати Америці значний доступ до величезних запасів критично важливих корисних копалин в Україні – таких як літій, титан і уран – в обмін на подальшу підтримку та інвестиції США у післявоєнну відбудову країни.

Келлог визнав, що американські посадовці недооцінили те, що було пов'язано із забезпеченням цієї угоди. "Це не просте "так" чи "ні", – сказав він.

"Люди насправді не розуміли процес так добре, як мали б", – зазначив генерал.

Він пояснив, що остаточне рішення про те, чи зможе Америка отримати доступ до критично важливих для країни корисних копалин, буде прийнято українським парламентом – Верховною Радою. Він також додав, що в адміністрації Трампа визнають, що "ніхто не знає", які саме корисні копалини доступні в Україні, і яка їхня вартість. "Востаннє геологічну розвідку проводили ще за часів Радянського Союзу", – зазначив він.

За словами Келлога, офіційні особи, які відвідають Вашингтон, працюватимуть над вирішенням цих складнощів найближчими днями і спробують перетворити "бізнес-угоду" на "дипломатичну угоду".

Раніше "ЄП" повідомляла, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повернула до версії угоди про надра вимогу до України відшкодувати всю допомогу, яку США надали після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Читайте більше про угоду в матеріалі "ЄвроПравди": Трамп з надрами та Україна без прав: як Києву реагувати на нову угоду, яку просувають США.