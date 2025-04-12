Келлог считает, что отношения между Киевом и Вашингтоном "вернулись на правильный путь"

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог положительно оценил возобновление переговоров между Вашингтоном и Киевом по соглашению об ископаемых.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

По словам Келлога, отношения между Вашингтоном и Киевом "вернулись на правильный путь", о чем свидетельствует возобновление переговоров по предложенному соглашению о добыче полезных ископаемых.

В пятницу в Вашингтон прибыла техническая группа украинских чиновников для обсуждения соглашения, которое имеет целью предоставить Америке значительный доступ к огромным запасам критически важных полезных ископаемых в Украине – таких как литий, титан и уран – в обмен на дальнейшую поддержку и инвестиции США в послевоенное восстановление страны.

Келлог признал, что американские чиновники недооценили то, что было связано с обеспечением этого соглашения. "Это не простое "да" или "нет", – сказал он.

"Люди на самом деле не понимали процесс так хорошо, как должны были бы", – отметил генерал.

Он пояснил, что окончательное решение о том, сможет ли Америка получить доступ к критически важным для страны полезным ископаемым, будет принято украинским парламентом – Верховной Радой. Он также добавил, что в администрации Трампа признают, что "никто не знает", какие именно полезные ископаемые доступны в Украине, и какова их стоимость. "Последний раз геологическую разведку проводили еще во времена Советского Союза", – отметил он.

По словам Келлога, официальные лица, которые посетят Вашингтон, будут работать над решением этих сложностей в ближайшие дни и попытаются превратить "бизнес-соглашение" в "дипломатическое соглашение".

Ранее "ЕП" сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа вернула в версию соглашения о недрах требование к Украине возместить всю помощь, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Читайте больше о соглашении в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.