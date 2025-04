Келлог виправдався за свої слова про розділення України

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог стверджує, що у The Times спотворили його слова щодо "розділення України".

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

Келлог наголосив, що під своєю ідеєю про "сили заспокоєння" після припинення вогню на підтримку суверенітету України не мав на увазі поділу України.

"Стаття в The Times спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили заспокоєння після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Говорячи про розмежування, я мав на увазі райони або зони відповідальності союзницьких сил (без американських військ). Я НЕ мав на увазі поділ України", – написав Келлог.

The Times article misrepresents what I said. I was speaking of a post-cease fire resiliency force in support of Ukraine’s sovereignty. In discussions of partitioning, I was referencing areas or zones of responsibility for an allied force (without US troops). I was NOT referring… https://t.co/wFBcEVjxtO