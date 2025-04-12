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Келлог виправдався за свої слова про розділення України

Новини — Субота, 12 квітня 2025, 09:22 — Іванна Костіна

Спецпредставник президента США щодо України Кіт Келлог стверджує, що у The Times спотворили його слова щодо "розділення України".

Про це він написав в X, передає "Європейська правда".

Келлог наголосив, що під своєю ідеєю про "сили заспокоєння" після припинення вогню на підтримку суверенітету України не мав на увазі поділу України.

"Стаття в The Times спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили заспокоєння після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Говорячи про розмежування, я мав на увазі райони або зони відповідальності союзницьких сил (без американських військ). Я НЕ мав на увазі поділ України", – написав Келлог.

Як повідомлялося, Кіт Келлог заявив, що Україна може бути розділена "майже як Берлін після Другої світової війни" в рамках мирної угоди.

Він припустив, що британські та французькі війська могли б взяти під контроль зони на заході країни в рамках "сил заспокоєння", а російська армія – на окупованому сході. Між ними були б українські війська і демілітаризована зона.

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