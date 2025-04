Келлог оправдался за свои слова о разделении Украины

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог утверждает, что в The Times исказили его слова о "разделении Украины".

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Келлог подчеркнул, что под своей идеей о "силах успокоения" после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины не имел в виду разделения Украины.

"Статья в The Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах успокоения после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. Говоря о разграничении, я имел в виду районы или зоны ответственности союзнических сил (без американских войск). Я НЕ имел в виду разделение Украины", – написал Келлог.

The Times article misrepresents what I said. I was speaking of a post-cease fire resiliency force in support of Ukraine’s sovereignty. In discussions of partitioning, I was referencing areas or zones of responsibility for an allied force (without US troops). I was NOT referring… https://t.co/wFBcEVjxtO