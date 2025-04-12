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Келлог оправдался за свои слова о разделении Украины

Новости — Суббота, 12 апреля 2025, 09:22 — Иванна Костина

Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог утверждает, что в The Times исказили его слова о "разделении Украины".

Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".

Келлог подчеркнул, что под своей идеей о "силах успокоения" после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины не имел в виду разделения Украины.

"Статья в The Times искажает то, что я сказал. Я говорил о силах успокоения после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. Говоря о разграничении, я имел в виду районы или зоны ответственности союзнических сил (без американских войск). Я НЕ имел в виду разделение Украины", – написал Келлог.

Как сообщалось, Кит Келлог заявил, что Украина может быть разделена "почти как Берлин после Второй мировой войны" в рамках мирного соглашения.

Он предположил, что британские и французские войска могли бы взять под контроль зоны на западе страны в рамках "сил успокоения", а российская армия – на оккупированном востоке. Между ними были бы украинские войска и демилитаризованная зона.

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