Турецький катер обстріляв судно берегової охорони Греції біля Лесбосу
Турецький катер відкрив вогонь по човну грецької берегової охорони під час спроби інспекції в територіальних водах Греції біля узбережжя острова Лесбос у східній частині Егейського моря вранці в суботу.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Інцидент стався о 8 годині ранку, йдеться у повідомленні. За попередньою інформацією, підозрювані випустили три постріли з автомата Калашникова в бік грецького судна.
Грецьке судно відкрило вогонь у відповідь, змусивши катер тікати до турецького узбережжя. Постраждалих з грецької сторони не було. Корабель берегової охорони повернувся до порту Мітіліне.
Міністерство судноплавства Греції поки що не зробило жодних офіційних коментарів або заяв щодо цього інциденту.
Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань. Але наприкінці 2023 року прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та президент Туреччини Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.
Питання демаркації морських кордонів досі лишається невирішеним у відносинах між країнами.
Наприкінці минулого року стало відомо, що Греція зміцнює свою оборону в Егейському морі, а міністр оборони Нікос Дендіас оголосив про плани створення протиракетного щита.