Турецький катер обстріляв судно берегової охорони Греції біля Лесбосу

Турецький катер відкрив вогонь по човну грецької берегової охорони під час спроби інспекції в територіальних водах Греції біля узбережжя острова Лесбос у східній частині Егейського моря вранці в суботу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Інцидент стався о 8 годині ранку, йдеться у повідомленні. За попередньою інформацією, підозрювані випустили три постріли з автомата Калашникова в бік грецького судна.

Грецьке судно відкрило вогонь у відповідь, змусивши катер тікати до турецького узбережжя. Постраждалих з грецької сторони не було. Корабель берегової охорони повернувся до порту Мітіліне.

Міністерство судноплавства Греції поки що не зробило жодних офіційних коментарів або заяв щодо цього інциденту.

Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань. Але наприкінці 2023 року прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та президент Туреччини Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.

Питання демаркації морських кордонів досі лишається невирішеним у відносинах між країнами.

Наприкінці минулого року стало відомо, що Греція зміцнює свою оборону в Егейському морі, а міністр оборони Нікос Дендіас оголосив про плани створення протиракетного щита.