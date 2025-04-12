Турецкий катер обстрелял судно береговой охраны Греции возле Лесбоса

Турецкий катер открыл огонь по лодке греческой береговой охраны при попытке инспекции в территориальных водах Греции у побережья острова Лесбос в восточной части Эгейского моря утром в субботу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Инцидент произошел в 8 часов утра, говорится в сообщении. По предварительной информации, подозреваемые выпустили три выстрела из автомата Калашникова в сторону греческого судна.

Греческое судно открыло ответный огонь, заставив катер бежать к турецкому побережью. Пострадавших с греческой стороны не было. Корабль береговой охраны вернулся в порт Митилине.

Министерство судоходства Греции пока не сделало никаких официальных комментариев или заявлений относительно этого инцидента.

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но в течение десятилетий спорят по целому ряду вопросов. Но в конце 2023 года премьер-министр Греции Мицотакис и президент Турции Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.

Вопрос демаркации морских границ до сих пор остается нерешенным в отношениях между странами.

В конце прошлого года стало известно, что Греция укрепляет свою оборону в Эгейском море, а министр обороны Никос Дендиас объявил о планах создания противоракетного щита.