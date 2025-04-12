Фінський авіаперевізник скасує 230 літніх рейсів через брак ресурсів

Фінська національна авіакомпанія Finnair через брак ресурсів скасує 230 літніх рейсів.

Глава відділу комунікацій Finnair Пяйві Таллквіст підтвердила цю інформацію виданню Yle, передає "Європейська правда".

Це рішення торкнеться близько 28 тисяч пасажирів.

За її словами Таллквіст, пасажири були повідомлені про скасування польотів. Їм було запропоновано інші варіанти.

Керівництво компанії пояснює дефіцит ресурсів переговорами щодо скорочення персоналу серед пілотів. Переговори пов'язані з багатьма організаційними моментами.

Скасування рейсів планується на період з початку червня до 11 серпня.

У грудні пілоти Finnair влаштували кількаденний страйк, але згорнули його через "різдвяне перемир’я" у своїй суперечці щодо умов праці.

Пілоти вимагали підвищення заробітної плати та покращення системи додаткового пенсійного забезпечення.