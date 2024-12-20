Фінські пілоти згорнули страйк, який міг зірвати святкові плани сотням пасажирів
Новини — П'ятниця, 20 грудня 2024, 20:26 —
Пілоти фінської авіакомпанії Finnair і роботодавець домовились про "різдвяне перемир’я" у своїй суперечці щодо умов праці до кінця року.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
Асоціація фінських пілотів оголосила, що з п’ятниці 20 грудня згортає свій страйк до кінця року.
Це означає, що вже з вечора авіарух почне повертатися у нормальний режим, і люди, які планували мандрівки у період свят, можуть бути більш впевненими у своїх планах.
Реклама:
Перемовини щодо нової колективної угоди тривають з серпня. Пілоти вимагають підвищення заробітної плати та покращення системи додаткового пенсійного забезпечення.
Нагадаємо, в Італії наприкінці листопада влаштували національний страйк проти бюджетних планів уряду.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: