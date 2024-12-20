Фінські пілоти згорнули страйк, який міг зірвати святкові плани сотням пасажирів

Пілоти фінської авіакомпанії Finnair і роботодавець домовились про "різдвяне перемир’я" у своїй суперечці щодо умов праці до кінця року.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Асоціація фінських пілотів оголосила, що з п’ятниці 20 грудня згортає свій страйк до кінця року.

Це означає, що вже з вечора авіарух почне повертатися у нормальний режим, і люди, які планували мандрівки у період свят, можуть бути більш впевненими у своїх планах.

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Перемовини щодо нової колективної угоди тривають з серпня. Пілоти вимагають підвищення заробітної плати та покращення системи додаткового пенсійного забезпечення.

Нагадаємо, в Італії наприкінці листопада влаштували національний страйк проти бюджетних планів уряду.