У Чехії розбився спортивний вертоліт

Спортивний вертоліт розбився поблизу чеського міста Краловіце в окрузі Пльзень-Північ в суботу вдень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinky

Машина розбилась перед 13:00 біля Градецко, що є частиною Краловіце. Поліція повідомила, що це був невеликий спортивний вертоліт.

"На місце події виїхали всі підрозділи екстрених служб. В результаті аварії пілот отримав травми і був доставлений до медичного закладу", – повідомила прессекретар поліції Барбора Шматерова.

Пожежник Давид Квач розповів, що вертоліт впав у поле приблизно в 20 метрах від дороги. За його словами, пожежники допомагали рятувальникам з транспортуванням пораненого і проводили протипожежні заходи.

За словами рятувальників, чоловік, 1962 року народження, отримав "незначні травми нижніх кінцівок". "Однак через характер травми він був доставлений до медичного закладу по повітрю. Його стан був стабілізований і весь цей час він перебував у свідомості", – повідомив прессекретар рятувальників Мартін Штепан.

За даними поліції, пілот був один у вертольоті, і його тест на алкоголь був негативним. "Інститут професійного розслідування причин авіаційних подій був повідомлений. Ми розслідуємо обставини більш детально", – додала Шматова.

У березні повідомлялося, що невеликий літак, який прямував до Данії, розбився в Альпах на південному сході Швейцарії, внаслідок чого могли загинути троє осіб.

Перед цим рейс авіакомпанії Eurowings, який летів із Дюссельдорфа до міста Тромсе на півночі Норвегії, з двох спроб не зміг здійснити посадку та був змушений повернутись у Німеччину.