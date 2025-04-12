В Чехии разбился спортивный вертолет

Спортивный вертолет разбился вблизи чешского города Краловице в округе Пльзень-Север в субботу днем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Novinky

Машина разбилась перед 13:00 возле Градецко, что является частью Краловице. Полиция сообщила, что это был небольшой спортивный вертолет.

"На место происшествия выехали все подразделения экстренных служб. В результате аварии пилот получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение", – сообщила пресс-секретарь полиции Барбора Шматерова.

Пожарный Давид Квач рассказал, что вертолет упал в поле примерно в 20 метрах от дороги. По его словам, пожарные помогали спасателям с транспортировкой раненого и проводили противопожарные мероприятия.

По словам спасателей, мужчина, 1962 года рождения, получил "незначительные травмы нижних конечностей". "Однако из-за характера травмы он был доставлен в медицинское учреждение по воздуху. Его состояние было стабилизировано и все это время он находился в сознании", – сообщил пресс-секретарь спасателей Мартин Штепан.

По данным полиции, пилот был один в вертолете, и его тест на алкоголь был отрицательным. "Институт профессионального расследования причин авиационных происшествий был уведомлен. Мы расследуем обстоятельства более детально", – добавила Шматова.

В марте сообщалось, что небольшой самолет, который направлялся в Данию, разбился в Альпах на юго-востоке Швейцарии, в результате чего могли погибнуть три человека.

Перед этим рейс авиакомпании Eurowings, который летел из Дюссельдорфа в город Тромсе на севере Норвегии, с двух попыток не смог совершить посадку и был вынужден вернуться в Германию.